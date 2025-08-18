Россиянин отрубил палец девочке после жесткого убийства матери
Отчим отрезал палец ребенку после убийства ее матери. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
В результате конфликта на почве ревности 31-летний мужчина нанес своей сожительнице многочисленные ножевые ранения. Шум разбудил шестилетнюю дочь и девятилетнего сына погибшей, которые пытались остановить насилие и стали жертвами агрессии. Подозреваемый был задержан.
Шестилетнюю девочку доставили в Республиканскую клиническую больницу Хакасии с колотыми ранами лица, головы и верхних конечностей. Указательный палец правой руки был полностью ампутирован. Врачи провели более трех часов микрохирургической операции по восстановлению кровоснабжения и нервных окончаний.
В настоящее время юная пациентка проходит реабилитацию.
