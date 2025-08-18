Достижения.рф

Россиянин отрубил палец девочке после жесткого убийства матери

Mash Siberia: отчим отрезал палец падчерице после убийства её матери
Фото: iStock/zoka74

Отчим отрезал палец ребенку после убийства ее матери. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.



В результате конфликта на почве ревности 31-летний мужчина нанес своей сожительнице многочисленные ножевые ранения. Шум разбудил шестилетнюю дочь и девятилетнего сына погибшей, которые пытались остановить насилие и стали жертвами агрессии. Подозреваемый был задержан.

Шестилетнюю девочку доставили в Республиканскую клиническую больницу Хакасии с колотыми ранами лица, головы и верхних конечностей. Указательный палец правой руки был полностью ампутирован. Врачи провели более трех часов микрохирургической операции по восстановлению кровоснабжения и нервных окончаний.

В настоящее время юная пациентка проходит реабилитацию.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0