Массовое отравление в детском лагере Башкирии: 25 детей госпитализированы
В Стерлибашевском районе Башкирии произошло массовое отравление в детском лагере, в результате которого в больницу попали 25 человек. Об этом сообщили «Вести».
По информации, предоставленной родителями пострадавших, некоторые дети были госпитализированы с серьезными симптомами, в то время как других отправили на амбулаторное лечение.
Ситуация вызвала большую обеспокоенность среди родителей и местных жителей. Власти уже начали расследование причин произошедшего инцидента. На данный момент медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, а специалисты проводят анализы для установления источника отравления.
В морге Екатеринбурга уже семь дней находятся тела женщины и ее детей, ставших жертвами трагического происшествия. Похоронами должна была заняться 65-летняя мать женщины, однако она все еще не может оправиться от произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: