Россиянин спаивал девушек и снимал с ними порно для закрытого канала
Житель Уфы спаивал у себя дома девушек и снимал с ними порно. Подробности приводит МВД по Республике Башкортостан.
По информации ведомства, уфимец приглашал девушек к себе домой, спаивал их, снимал порнографические видео с их участием и публиковал эти записи в закрытом мессенджере.
Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли два телефона, жёсткий диск и компьютер с порнороликами. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Суд арестовал мужчину.
До этого сообщалось об инциденте в Уфе. Там местный житель приставал к детям возле гимназии.
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