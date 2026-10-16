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Россиянин спаивал девушек и снимал с ними порно для закрытого канала

28-летний житель Уфы организовал домашнюю порностудию и попал под арест
Фото: Istock/microgen

Житель Уфы спаивал у себя дома девушек и снимал с ними порно. Подробности приводит МВД по Республике Башкортостан.



По информации ведомства, уфимец приглашал девушек к себе домой, спаивал их, снимал порнографические видео с их участием и публиковал эти записи в закрытом мессенджере.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли два телефона, жёсткий диск и компьютер с порнороликами. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Суд арестовал мужчину.

До этого сообщалось об инциденте в Уфе. Там местный житель приставал к детям возле гимназии.

Ольга Щелокова

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