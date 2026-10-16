В Кисловодске девочка угнала электротележку коммунальщиков и устроила ДТП
В Кисловодске девочка пострадала после поездки на электротележке коммунальной организации. Подробности приводит Госавтоинспекция Ставрополья.
Установлено, что шестилетний ребёнок увидел электротранспорт во время прогулки в парке, сел за руль и поехал. Однако юная угонщица не справилась с управлением: электротележка набрала скорость и врезалась в дерево.
В результате аварии девочка получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья и медики оперативно приехали на место происшествия. Врачи осмотрели ребёнка и назначили амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители выясняют, как девочка получила доступ к электротележке и почему транспорт коммунальной организации остался без присмотра.
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