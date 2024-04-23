Россиянин перелез через балкон на 11-этаже для спасения пенсионерки — видео

Фото: iStock/Elena Pantiukhina
Работающий инженером екатеринбуржец перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку, пишет портал Е1.ru.
Оказалось, что бабушку там случайно запер внук. Героизм жителям Екатеринбурга попал на видео.
На кадрах видно, как россиянин перебирается без страховки, отверткой вскрывает балконную дверь и освобождает пенсионерку.
Как отмечает издание, родственники бабушки не брали трубку, на место вызвали спасателей. Однако чтобы не терять ни минуты инженер сам вызволил пожилую женщину.
Руководитель местной обслуживающей управляющей компании заявил, что инженера наградят.
Читайте также:
Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина
Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги
В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек
На кадрах видно, как россиянин перебирается без страховки, отверткой вскрывает балконную дверь и освобождает пенсионерку.
Как отмечает издание, родственники бабушки не брали трубку, на место вызвали спасателей. Однако чтобы не терять ни минуты инженер сам вызволил пожилую женщину.
Руководитель местной обслуживающей управляющей компании заявил, что инженера наградят.
Читайте также:
Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина
Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги
В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек
Алёна Самарева