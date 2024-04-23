В ДНР заочно осудили на пожизненный срок морпеха ВСУ за убийство двух человек

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Верховный суд ДНР вынес заочный приговор морпеху ВСУ за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что наказание он должен отбывать в исправительной колонии особого режима.
Суд установил, что в апреле 2022 года военный в Мариупольском металлургическом комбинате убил двух мирных жителей из-за подозрения их в содействии ВС РФ.
После этого Стрышко скрылся, а девятого августа того же года его объявили в международный розыск.
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Элина Позднякова