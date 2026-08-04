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В Москве автобус протаранил трамвай у ВДНХ

В Москве на проспекте Мира у метро ВДНХ автобус въехал в трамвай
Фото: Istock/Yury Karamanenko

В столице на проспекте Мира в районе остановки «Метро ВДНХ» автобус столкнулся с трамваем. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».



По предварительным сведениям, безрельсовое транспортное средство въехало в трамвай сбоку. Удар пришёлся в среднюю часть трамвайного вагона. От столкновения выбило стёкла как в автобусе, так и в электротранспорте.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Дептранс подтвердил факт столкновения. В результате инцидента движение трамваев на участке остановилось. Составы на линиях № 11, 17 и 25 задерживаются.

Городские власти временно изменили маршруты этих вагонов. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом или метро. О сроках восстановления движения не сообщается.

Ольга Щелокова

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