В Москве автобус протаранил трамвай у ВДНХ

04 августа 2026, 11:38

В Москве на проспекте Мира у метро ВДНХ автобус въехал в трамвай

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В столице на проспекте Мира в районе остановки «Метро ВДНХ» автобус столкнулся с трамваем. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».