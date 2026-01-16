Достижения.рф

Семейная поездка в Москве чуть не закончилась трагедией

Мужчины напали на водителя, который чуть не попал в ДТП со своей семьей в Москве
Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве произошел инцидент, который едва не привел к серьезным последствиям для семьи. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».



Мужчина вез жену и маленького ребенка, когда его подрезала «Газель». Удачно уклонившись от удара, он не выдержал напряжения и ответил тем же, подрезав грузовик.

Агрессивный водитель «Газели» вместе с напарником выбежали на шоссе и накинулись на главу семейства. В это время жена пыталась успокоить нападавших, но остановить конфликт удалось лишь благодаря вмешательству очевидцев. К счастью, никто не пострадал, но эмоции зашкаливали. Этот случай еще раз напоминает о том, как важно сохранять спокойствие на дороге.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0