Семейная поездка в Москве чуть не закончилась трагедией
В Москве произошел инцидент, который едва не привел к серьезным последствиям для семьи. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Мужчина вез жену и маленького ребенка, когда его подрезала «Газель». Удачно уклонившись от удара, он не выдержал напряжения и ответил тем же, подрезав грузовик.
Агрессивный водитель «Газели» вместе с напарником выбежали на шоссе и накинулись на главу семейства. В это время жена пыталась успокоить нападавших, но остановить конфликт удалось лишь благодаря вмешательству очевидцев. К счастью, никто не пострадал, но эмоции зашкаливали. Этот случай еще раз напоминает о том, как важно сохранять спокойствие на дороге.
