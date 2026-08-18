В Москве приезжий избил стрелявшего в него знакомого в охранном помещении
В южной части Москвы мужчина избил стрелявшего в него знакомого. Подробности приводит пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
В служебном помещении охранного предприятия в районе Бирюлево Западное между мужчинами вспыхнула ссора во время распития спиртного.
Один из участников конфликта, 60-летний житель Подмосковья, достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента дважды. В ответ второй мужчина нанёс ему не менее трёх ударов рукой по голове. С полученной открытой черепно-мозговой травмой и ушибами потерпевшего доставили в больницу.
Полицейские установили обстоятельства происшествия. Они оперативно задержали 49-летнего подозреваемого на Ленинском проспекте и изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело, суд отправил фигуранта под стражу.
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