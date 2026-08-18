Достижения.рф

В Москве приезжий избил стрелявшего в него знакомого в охранном помещении

Фото: Istock/Diy13

В южной части Москвы мужчина избил стрелявшего в него знакомого. Подробности приводит пресс-служба Главного управления МВД России по столице.



В служебном помещении охранного предприятия в районе Бирюлево Западное между мужчинами вспыхнула ссора во время распития спиртного.

Один из участников конфликта, 60-летний житель Подмосковья, достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента дважды. В ответ второй мужчина нанёс ему не менее трёх ударов рукой по голове. С полученной открытой черепно-мозговой травмой и ушибами потерпевшего доставили в больницу.

Полицейские установили обстоятельства происшествия. Они оперативно задержали 49-летнего подозреваемого на Ленинском проспекте и изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело, суд отправил фигуранта под стражу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0