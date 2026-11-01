Россиянин пытался заживо сжечь сожительницу

01 ноября 2026, 15:16

В Нижегородской области мужчина пытался сжечь сожительницу

Фото: iStock/BrianAJackson

В Нижегородской области предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.