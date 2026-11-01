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Россиянин пытался заживо сжечь сожительницу

В Нижегородской области мужчина пытался сжечь сожительницу
Фото: iStock/BrianAJackson

В Нижегородской области предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.



Согласно информации ведомства, инцидент случился в сентябре этого года в городе Семенове. Во время конфликта 40-летний мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь.

Уточняется, что действия злоумышленника были остановлены находившимися в квартире знакомыми. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ожогами.

В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Материалы расследования переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Екатерина Коршунова

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