Мужчина с ножом гнался за ребенком в костромском ЖК
В Костроме жители ЖК «Чемпион» сообщили о мужчине, который разгуливает по улице с ножом и пугает прохожих. Об этом пишут местные СМИ.
Вечером 30 октября произошёл инцидент: вооружённый местный житель начал преследовать ребёнка. Очевидцы вовремя завели мальчика в магазин, однако злоумышленник попытался проникнуть внутрь.
Вторая попытка нападения была зафиксирована камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина преследует девушку, которая вышла на прогулку со своей собакой.
Уточняется, что в полицию поступило несколько заявлений о происшествии. Личность преступника устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.
Читайте также: