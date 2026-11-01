Мужчина с ножом гнался за ребенком в костромском ЖК

01 ноября 2026, 11:51

В Костроме неизвестный с ножом гнался за ребенком и преследовал девушку

Фото: iStock/Diy13

В Костроме жители ЖК «Чемпион» сообщили о мужчине, который разгуливает по улице с ножом и пугает прохожих. Об этом пишут местные СМИ.