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Мужчина с ножом гнался за ребенком в костромском ЖК

В Костроме неизвестный с ножом гнался за ребенком и преследовал девушку
Фото: iStock/Diy13

В Костроме жители ЖК «Чемпион» сообщили о мужчине, который разгуливает по улице с ножом и пугает прохожих. Об этом пишут местные СМИ.



Вечером 30 октября произошёл инцидент: вооружённый местный житель начал преследовать ребёнка. Очевидцы вовремя завели мальчика в магазин, однако злоумышленник попытался проникнуть внутрь.

Вторая попытка нападения была зафиксирована камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина преследует девушку, которая вышла на прогулку со своей собакой.

Уточняется, что в полицию поступило несколько заявлений о происшествии. Личность преступника устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Екатерина Коршунова

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