В Москве на месте ДТП мужчина с ножом напал на инспекторов ДПС
В Москве мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС. Об этом информирует РЕН ТВ.
Работники Госавтоинспекции приехали в один из районов столицы, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Там их заметил 33-летний Хабиб С.
Сотрудники сделали ему замечание, после чего он достал нож и атаковал правоохранителей. Отмечается, что таким образом Хабиб пытался вмешаться в следственные действия. В результате инспектор ДПС получил ранения подбородка и левого плеча и сломал фалангу пальца на руке.
Полицейские применили против нападавшего табельное оружие и ранили его в ноги. Сообщается, что мужчина мог находиться под действием наркотических веществ. Следователи возбудили уголовное дело.
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