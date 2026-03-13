Достижения.рф

Россиянин пытался заживо сжечь знакомую и поплатился

Жителя Ленобласти осудили за попытку заживо сжечь знакомую
Фото: iStock/Kara Capaldo

Жителя Ленинградской области осудили за попытку убить свою знакомую. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.



Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в садоводстве «Посадников Остров» в Киришском районе. Во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Дождавшись, когда знакомая уснет, злоумышленник поджег ткань на крыльце, а входную дверь заблокировал снаружи, чтобы женщина не смогла выбраться.

Огонь перекинулся на перила, дверь и стену, внутрь начал поступать угарный газ. Довести задуманное до конца не удалось — очевидцы увидели пожар, потушили его и помогли потерпевшей покинуть дом.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил к шести годам колонии строгого режима.

Лидия Пономарева

