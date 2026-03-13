Россиянин пытался заживо сжечь знакомую и поплатился

13 марта 2026, 09:57

Жителя Ленобласти осудили за попытку заживо сжечь знакомую

Фото: iStock/Kara Capaldo

Жителя Ленинградской области осудили за попытку убить свою знакомую. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.