Россиянин пытался заживо сжечь знакомую и поплатился
Жителя Ленинградской области осудили за попытку убить свою знакомую. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в садоводстве «Посадников Остров» в Киришском районе. Во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Дождавшись, когда знакомая уснет, злоумышленник поджег ткань на крыльце, а входную дверь заблокировал снаружи, чтобы женщина не смогла выбраться.
Огонь перекинулся на перила, дверь и стену, внутрь начал поступать угарный газ. Довести задуманное до конца не удалось — очевидцы увидели пожар, потушили его и помогли потерпевшей покинуть дом.
Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил к шести годам колонии строгого режима.
Читайте также: