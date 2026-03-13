Российский подросток 16 раз ударил ножом 10-летнего ребенка
В Кировской области осудят 14-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего мальчика. Об этом сообщило издание «проГород Киров».
По версии следствия, все произошло в мае 2025 года в лесном массиве вблизи станции Просница в Кирово-Чепецком районе. Между школьниками вспыхнул конфликт, в ходе которого подросток 16 раз ударил ножом мальчика в грудь, шею и руки. От полученных ранений ребенок скончался на месте.
Обвиняемый состоит на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних, воспитывается в многодетной семье. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
