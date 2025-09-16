Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

16 сентября 2025, 14:09

ФТС: В Домодедове задержали россиянина с чертежами скрипок XIX-XX веков

Фото: iStock/Studioimagen73

В московском аэропорту Домодедово задержали россиянина, который пытался вывезти чертежи коллекционных скрипок в Турцию. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.