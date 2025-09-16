Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело
В московском аэропорту Домодедово задержали россиянина, который пытался вывезти чертежи коллекционных скрипок в Турцию. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.
Сотрудники службы безопасности остановили мужчину на «зеленом» коридоре. При проверке они обнаружили схемы создания 16 музыкальных инструментов, включая знаменитые скрипки Амати, Гварднери и Страдивари. Помимо этого, в его вещах нашли редкие книги и документы XIX-XX веков, а также бумажный перфорированный ролик для пианино с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот». Эксперты подтвердили, что все найденные материалы представляют культурную ценность.
Пассажир не смог предоставить разрешение на вывоз этих предметов. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
