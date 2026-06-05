В Краснодаре бездомная собака напала на восьмилетнюю девочку в школьном дворе
В Краснодаре бездомная собака напала на ребёнка во дворе школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
3 июня восьмилетняя школьница гуляла с другими детьми в платном летнем лагере. Животное забежало на территорию и нанесло девочке рваные раны лица и ссадины, повредив нижнее веко.
Врачи сделали ребёнку операцию под общим наркозом, пострадавшая остаётся в больнице. Отец девочки рассказал, что директор школы не вызвал скорую помощь и обвинил во всём ребёнка, заявив, что «не надо было трогать собаку».
По словам родителя, калитка во двор всегда открыта, туда постоянно заходят бродячие животные, которых подкармливают. Семья планирует обратиться в полицию.
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