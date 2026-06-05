На востоке Москвы мужчина задушил 28-летнюю беременную девушку
На востоке Москвы неизвестный задушил беременную девушку в квартире жилого дома. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», инцидент произошёл на улице Алтайской.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Погибшая — 28-летняя девушка. На момент смерти она находилась на четвёртом месяце беременности. Полиция оперативно задержала подозреваемого.
Им оказался знакомый погибшей 2003 года рождения. Ранее суд не привлекал его к уголовной ответственности. Установлено, что задержанный работает в агентстве недвижимости. Сейчас следователи проводят с ним необходимые следственные действия. Мотивы преступления устанавливаются.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Амурской области. Там житель города Свободный жестоко расправился со своей парализованной матерью.
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