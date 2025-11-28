Житель Новокузнецка предстанет перед судом за жестокое избиение маленького щенка
В Новокузнецке возбуждено уголовное дело против местного жителя, который жестоко избил своего питомца. Мужчина предстанет перед судом за издевательства над девятимесячным щенком стаффордширского терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Инцидент произошёл в мае в одном из многоквартирных домов на улице Воксальной. Житель Новокузнецка услышал резкие крики и визг животного, которые будто бы раздавались из подъезда. Он решил проверить камеры видеонаблюдения.
Мужчина ужаснулся, увидев, как на записи его сосед поднимает щенка за ошейник, бросает на пол и грубо избивает руками и ногами.
Добропорядочный житель обратился в полицию. Полицейские быстро установили личность владельца собаки и задержали его. Обвиняемый объяснил свои действия личными проблемами — он срывал злость на питомце по кличке Рокки.
Ветеринары зафиксировали у собаки многочисленные травмы, включая перелом задней лапы, ушибы и ссадины, покрывающие около 60% тела. Изверг пытался утверждать, что щенок травмировался сам, но эксперты опровергли эту версию.
В настоящее время собака изъята у бывшего владельца и передана опекуну, который обеспечивает её лечение и реабилитацию.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными.