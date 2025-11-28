Житель Новокузнецка предстанет перед судом за жестокое избиение маленького щенка

28 ноября 2025, 06:27

Избившему девятимесячного щенка жителю Кузбасса грозит пять лет заключения

Фото: iStock/GoDogPhoto

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело против местного жителя, который жестоко избил своего питомца. Мужчина предстанет перед судом за издевательства над девятимесячным щенком стаффордширского терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.





Инцидент произошёл в мае в одном из многоквартирных домов на улице Воксальной. Житель Новокузнецка услышал резкие крики и визг животного, которые будто бы раздавались из подъезда. Он решил проверить камеры видеонаблюдения.



Мужчина ужаснулся, увидев, как на записи его сосед поднимает щенка за ошейник, бросает на пол и грубо избивает руками и ногами.



