Россиянин заставил женщин выпрыгивать из окон многоэтажки
60-летнего жителя Якутска приговорили к 21 году колонии за двойное убийство и поджог жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По версии следствия, в ночь на 28 января прошлого года осужденный участвовал в застолье в квартире на улице Рихарда Зорге. Во время конфликта со знакомыми мужчиной и женщиной он схватил нож и нанес им множественные удары, от которых потерпевшие скончались.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег горючей жидкостью электроплиту и ушел. Огонь охватил соседние квартиры. Проживавшим там женщинам пришлось прыгать из окон второго этажа: одна сломала ногу, другая получила перелом костей таза.
Известно, что ранее якутянина неоднократно судили за умышленное причинение тяжкого вреда и незаконный оборот наркотиков.
Читайте также: