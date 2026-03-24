Россиянин заставил женщин выпрыгивать из окон многоэтажки

Жителю Якутии дали 21 год колонии за убийство двух знакомых и поджог многоэтажки
Фото: iStock/YakobchukOlena

60-летнего жителя Якутска приговорили к 21 году колонии за двойное убийство и поджог жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.



По версии следствия, в ночь на 28 января прошлого года осужденный участвовал в застолье в квартире на улице Рихарда Зорге. Во время конфликта со знакомыми мужчиной и женщиной он схватил нож и нанес им множественные удары, от которых потерпевшие скончались.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег горючей жидкостью электроплиту и ушел. Огонь охватил соседние квартиры. Проживавшим там женщинам пришлось прыгать из окон второго этажа: одна сломала ногу, другая получила перелом костей таза.

Известно, что ранее якутянина неоднократно судили за умышленное причинение тяжкого вреда и незаконный оборот наркотиков.

До этого сообщалось, что в Томске задержали рецидивиста, подозреваемого в жестоком избиении возлюбленной.

Лидия Пономарева

