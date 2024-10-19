Россиянин поделился подробностями пожара в турецком отеле

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Отдыхающий в Турции россиянин, ставший очевидцем пожара в отеле Imperial Sunland resort, отметил, что спасатели доставали людей с балконов здания.
Он также заявил, что особой паники среди людей не было, а все службы работали слаженно.
Собеседник издания также отметил большое количество дыма во время происшествия.
А в Волгограде двое пенсионеров погибли из-за пожара, возникшего, предположительно из-за гироскутера на зарядке. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой источники «НовостиВолгограда.ру», по утверждениям регионального СУ СКР, всё произошло в то время, когда пенсионеры спали. Предполагается, что вспыхнула розетка, к которой был подключен гироскутер. Сейчас СКР проводит проверку по данному инциденту.
Ранее в Ростове-на-Дону произошёл взрыв на территории машиностроительного завода.
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«С момента первой пожарной машины видел пожар. Люди говорили, что вроде начался пожар над кухней. Паники не заметил, всё было слаженно. Спецслужбы приехали быстро, машин было много. С той стороны я видел, что лестницу приставляли к балконам и люди спускались. Пострадавших не видел, видел только проживающих, которые заметили дым и с пляжа и прибежали. Открытого огня с этой стороны отеля не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру турист.
Собеседник издания также отметил большое количество дыма во время происшествия.
А в Волгограде двое пенсионеров погибли из-за пожара, возникшего, предположительно из-за гироскутера на зарядке. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой источники «НовостиВолгограда.ру», по утверждениям регионального СУ СКР, всё произошло в то время, когда пенсионеры спали. Предполагается, что вспыхнула розетка, к которой был подключен гироскутер. Сейчас СКР проводит проверку по данному инциденту.
Ранее в Ростове-на-Дону произошёл взрыв на территории машиностроительного завода.
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Мелисса Тимофеева