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В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе

19 октября 2024, 15:13
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на территории машиностроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175. На месте происшествия были видны клубы черного дыма.

Уточняется, что площадь всего здания, где возникло возгорание, составляет 900 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре автоцистерны и 20 сотрудников оперативных служб.



В 14:20 мск пожар локализовали на 200 квадратных метрах, а в 14:35 мск открытое горение ликвидировали, добавили в пресс-службе ведомства. ​Отмечается, что данные о пострадавших не поступали.

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#режим
Россиянин поделился подробностями пожара в турецком отеле
19 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/Distortion Media

Отдыхающий в Турции россиянин, ставший очевидцем пожара в отеле Imperial Sunland resort, отметил, что спасатели доставали людей с балконов здания.
Он также заявил, что особой паники среди людей не было, а все службы работали слаженно.

«С момента первой пожарной машины видел пожар. Люди говорили, что вроде начался пожар над кухней. Паники не заметил, всё было слаженно. Спецслужбы приехали быстро, машин было много. С той стороны я видел, что лестницу приставляли к балконам и люди спускались. Пострадавших не видел, видел только проживающих, которые заметили дым и с пляжа и прибежали. Открытого огня с этой стороны отеля не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру турист.

Собеседник издания также отметил большое количество дыма во время происшествия.

А в Волгограде двое пенсионеров погибли из-за пожара, возникшего, предположительно из-за гироскутера на зарядке. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой источники «НовостиВолгограда.ру», по утверждениям регионального СУ СКР, всё произошло в то время, когда пенсионеры спали. Предполагается, что вспыхнула розетка, к которой был подключен гироскутер. Сейчас СКР проводит проверку по данному инциденту.

Ранее в Ростове-на-Дону произошёл взрыв на территории машиностроительного завода.

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Митрополит Черкасский получил сотрясение и ожоги при нападении на собор УПЦ
19 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Митрополит Черкасский Феодосий получил сотрясение мозга, ожоги кожи и глаз, когда его избили раскольники ПЦУ при нападении на Архангело-Михайловский собор УПЦ в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской епархии в своем телеграм-канале. Отмечается, что ему прописали лечение и строгий постельный режим.
«У митрополита Феодосия в результате действий боевиков ПЦУ во время силового захвата Кафедрального собора в Черкассах диагностирована сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз I степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим», — указано в публикации.
При этом, отмечает епархия, несмотря на состояние здоровья митрополита, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить его арест, сменив с ночного на круглосуточный.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.

Напомним, около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

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«Единственный вопрос»: что не дает покоя коллегам убитого в Забайкалье участкового
Коллеги убитого в Забайкалье участкового не знают, почему он не применил оружие
19 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/blinow61

Участковый из Забайкалья, которого зарубили топором в селе Смоленка под Читой, перед смертью не стал применять оружие. Этот вопрос не дает покоя коллегам погибшего полицейского, сообщает РИА Новости.
Напомним, все произошло в ночь на 3 июня, когда участковый приехал по вызову о семейном скандале. Во время разбирательств мужчина набросился на него с кулаками, а после зарубил топором.

Погрузив тело участкового в багажник его машины, убийца забрал его пистолет, посадил за руль свою сожительницу и попытался скрыться.
«Единственный вопрос, на который мы не можем себе ответить, почему он не успел воспользоваться табельным оружием», — рассказала одна из коллег погибшего.
Рецидивиста, по данным агентства, удалось поймать благодаря, в том числе, системе в служебной машине убитого — она отправила сигнал об открытии багажника, хотя полицейский должен был находиться внутри дома.

16 октября суд вынес приговор — пожизненное лишение свободы. Столь суровое наказание фигурант получил не только за убийство полицейские, но и за хищение огнестрела, угон, уничтожение чужого имущества.

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После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек
После ЧП с судном на Сахалине обнаружены тела трех человек, еще двоих ищут
19 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Уточняется, что одного человека госпитализировали, еще двое не пострадали. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.

Сегодня, 19 октября, к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Всего в поисках пропавших участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек.

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#происшествия
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Глава «Турбазовских» Сергей Чащин умер дома под Челябинском
19 октября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/OlFedv

Глава преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин умер под Челябинском у себя дома. Об этом пишет портал 74.RU. Мужчине был 51 год, причины смерти сейчас выясняются.
«В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой», — пояснил журналистам источник.
Чащин был известен по делу об организации двух убийств и покушении на третье. Также ему предъявляли статью о бандитизме и участии в преступном сообществе.

Мужчину взяли сотрудники ФСБ в ноябре 2012 года, а летом 2014-го он получил 13 лет колонии строгого режима. С учетом отбытого в изоляторе срока, Чащину оставалось 11,5 года.

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#смерть
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В Испании студентка сгорела в печи после падения в мусорный бак
19 октября 2024, 13:22

Фото: iStock/Miravision

В Испании 24-летняя студентка из Аргентины сгорела в мусоросжигающей печи после того, как упала в мусорный бак и не смогла выбраться. Об этом пишет испанское издание Diario de Mallorca. Отмечается, что сейчас полиция изучает оставшийся после сожжения пепел и другие доказательства, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.
По информации издания, в тот день девушка гуляла с друзьями по набережной Пасео Маритимо в Пальме. После вечеринки пошла на автобусную остановку, где, по предварительным данным, уронила что-то в мусорный контейнер. Студентка полезла внутрь, а после по неизвестной причине не смогла выбраться.

Сообщается, что спустя какое-то время бак забрал мусоровоз и увез на предприятие, где все содержимое отправили в мусоросжигающую печь.

В пользу этой версии говорит сигнал с телефона девушки — последний исходил именно с территории предприятия. Также возле контейнеров нашли ее сумочку.

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Прокуратура Тамбова проведет проверку в связи со взрывом бытового газа в доме
Тамбовская прокуратура инициирует проверку после взрыва газа в Кирсанове
19 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/ Kileman

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Утром 19 октября в городе Кирсанове Тамбовской области в жилом доме на четвертом этаже взорвался бытовой газ. В результате происшествия погибло три человека, ещё одного погибшего обнаружили при демонтаже конструкций дома, а часть раненных доставили в медицинские учреждения для госпитализации.

«Сотрудники полиции на месте ЧП выполняют режимные мероприятия, отвечают за сохранность оставленного имущества, организовывают беспрепятственный проезд спецтранспорта, обеспечивают эвакуацию пострадавших от взрыва бытового газа», — передает пресс-служба УМВД РФ по области.

Сейчас оперативная группа помогает потерпевшим восстановить документы. Жильцы дома с утраченными паспортами также получат временные удостоверения личности.

​Криминалисты и следователи ​СК России пытаются установить причины происшествия. На месте взрыва проводятся следственные действия.

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#режим
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Поиски пропавших с перевернувшегося у Сахалина судна приостановили из-за погоды
19 октября 2024, 12:24

Фото: iStock/andrej67

Поиски пропавших моряков с перевернувшегося в Сахалинской области судна «Григорий Ловцов» приостановили из-за погоды. Об этом со ссылкой на областное ГУ МЧС сообщает ТАСС. Отмечается, что на данный момент удалось найти тела трех членов экипажа.
Ранее сообщалось, что к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Специалисты пытаются перевернуть опрокинувшееся судно для его обследования. Всего в поисках участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.

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#море
#судно
#чп
#человек
#специалисты
#происшествия
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Девять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в Тамбовской области
19 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в жилой многоэтажке в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Двоих пострадавших госпитализировали в областную больницу, шесть пациентов в стрессом состоянии остаются в терапевтическом отделении Кирсановской районной больницы.

Уточняется, что еще одну пострадавшую отпустили после медицинского осмотра домой.

Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ​ЧС.

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#взрыв
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