В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе

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В Ростове-на-Дону произошел взрыв на территории машиностроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175. На месте происшествия были видны клубы черного дыма.
Уточняется, что площадь всего здания, где возникло возгорание, составляет 900 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре автоцистерны и 20 сотрудников оперативных служб.
В 14:20 мск пожар локализовали на 200 квадратных метрах, а в 14:35 мск открытое горение ликвидировали, добавили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что данные о пострадавших не поступали.
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Уточняется, что площадь всего здания, где возникло возгорание, составляет 900 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре автоцистерны и 20 сотрудников оперативных служб.
В 14:20 мск пожар локализовали на 200 квадратных метрах, а в 14:35 мск открытое горение ликвидировали, добавили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что данные о пострадавших не поступали.
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Екатерина Коршунова