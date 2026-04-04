Россиянин подорвал петардой окно бывшей жены из мести
В Кингисеппском районе Ленинградской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя. Как сообщает издание «МК», он конфликтовал с экс-супругой и решил ей отомстить.
Инцидент произошёл 3 апреля в доме на проспекте Карла Маркса. Злоумышленник прикрепил петарду к оконной раме на первом этаже и привёл её в действие. От хлопка стекло разбилось, оконная конструкция получила механические повреждения.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался бывший муж пострадавшей. Правоохранители задержали его без происшествий. На нарушителя составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Суд арестовал мужчину на двое суток. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества и выясняет обстоятельства конфликта.
