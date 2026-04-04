Житель Подмосковья поджёг кафе, где приставали к его бывшей жене
В Подмосковье мужчина попытался поджечь кафе в отместку за отказ сотрудников помочь ему найти посетителя, который приставал к его бывшей супруге. Как сообщает «МК», инцидент произошёл в посёлке Мисайлово.
Женщина позвонила бывшему мужу и пожаловалась на навязчивого ухажёра в кафе. 47-летний мастер-отделочник прибежал, вывел незнакомца на улицу и подрался с ним. Позже он вернулся, попросил показать записи с камер, но получил отказ, так как находился в нетрезвом состоянии.
Мужчина пригрозил сжечь заведение, сходил домой за жидкостью для розжига, разбил камнем стекло двери и бросил внутрь зажжённую бутылку. Лицо он скрыл маской, но полицейские быстро его вычислили.
Серьёзного пожара не случилось — пострадала только дверь. На допросе поджигатель признал вину, но заявил, что не планировал поджог: он знал, что сильного огня не будет из-за керамической плитки на полу. Суд приговорил его к трём годам условно.
Читайте также: