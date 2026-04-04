«Шесть раз останавливали»: Россиянка с седьмой попытки отдала деньги мошенникам
Жительница Чебоксар передала аферистам более одного миллиона 300 тысяч рублей. Подробности приводит городское УМВД.
Несмотря на предупреждения банковских сотрудников и полицейских, с седьмого раза женщина сняла деньги и перевела злоумышленникам.
Часть средств потерпевшая отдала курьеру, для чего специально съездила в Казань. Ранее полицейские уже шесть раз доставляли горожанку из финансовых учреждений в отдел. Сотрудникам банков 56-летняя женщина говорила, что собирается вставлять зубы, но те заподозрили неладное и обратились к полицейским.
Правоохранители объясняли потерпевшей схемы мошенников, однако гражданка передала курьерам деньги для «проверки на подлинность» и до сих пор ждёт возврата. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».
