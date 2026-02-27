27 февраля 2026, 08:35

При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек, в том числе подросток

Фото: iStock/Soumen Hazra

Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Шучинске Акмолинской области в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.