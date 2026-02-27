При взрыве в кафе в Казахстане погибли семь человек
Семь человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате взрыва в кафе в городе Шучинске Акмолинской области в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Всего, по данным местных властей, пострадали 26 человек. Из них 13 человек госпитализировали в районную больницу, а затем пятерых из них на машинах скорой помощи перевезли в больницу города Кокшетау. Шесть человек получили амбулаторное лечение.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям региона, в городе Щучинске Бурабайского района произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. После взрыва началось возгорание. Пожарные эвакуировали из здания 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек.
