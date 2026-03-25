Голый мужчина разгуливал перед персоналом отеля в российском городе

В Уссурийске задержали пьяного постояльца, ходившего по отелю без штанов
В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали пьяного постояльца, который ходил перед персоналом гостиницы без штанов. Об этом сообщает местный портал Ussur Media.



Инцидент произошел на улице Ветеранов. Изрядной выпивший мужчина в одной футболке спустился на ресепшен, после чего сотрудники нажали тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали нетрезвого гостя, проконтролировали, чтобы он оделся, и доставили в отдел полиции. На нарушителя составили протокол за непристойное поведение в общественном месте.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга, которая неоднократно появлялась на улице без одежды и вызывала недовольство соседей, оказалась 30-летней женщиной с психическим заболеванием.

Лидия Пономарева

