Голый мужчина разгуливал перед персоналом отеля в российском городе
В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали пьяного постояльца, который ходил перед персоналом гостиницы без штанов. Об этом сообщает местный портал Ussur Media.
Инцидент произошел на улице Ветеранов. Изрядной выпивший мужчина в одной футболке спустился на ресепшен, после чего сотрудники нажали тревожную кнопку.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали нетрезвого гостя, проконтролировали, чтобы он оделся, и доставили в отдел полиции. На нарушителя составили протокол за непристойное поведение в общественном месте.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга, которая неоднократно появлялась на улице без одежды и вызывала недовольство соседей, оказалась 30-летней женщиной с психическим заболеванием.
