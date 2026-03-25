Россиянку могли заманить в рабство через работу в Таиланде
Родные разыскивают 35-летнюю Веронику из Уфы, которая пропала в Таиланде. Близкие считают, что девушку могли заманить в рабство. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Мать пропавшей рассказала, что её дочь работала помощником юриста Ильдара Мухаметзянова. В августе прошлого года он предложил подчинённой переехать в Таиланд, пообещав высокую зарплату в новой юридической конторе. Девушка согласилась.
Первое время Вероника выходила на связь и сообщала, что трудится на Ильдара. Затем у неё возникли финансовые трудности. Перед Новым годом россиянка попросила брата перевести 300 тысяч рублей. После получения средств связь с ней прервалась. Телефон не отвечает уже три месяца. Родственники забеспокоились, когда Вероника не поздравила их с праздниками. Семья подала заявление в полицию, но поиски пока не дали результата.
Близкие Мухаметзянова заявили, что девушка якобы умерла, а самого юриста осудили за мошенничество и поместили в тайскую тюрьму. Родные Вероники не верят этой информации. Они подозревают, что начальник причастен к её исчезновению и вербовке в скам-центр.
Читайте также: