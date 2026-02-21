Появились детали смертельного ДТП в Ростове с разорванной пополам BMW
В Ростове-на-Дону полицейский отвозил пострадавшего в больницу и попал в смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
По данным ведомства, ночью 21 февраля в Первомайском районе произошла авария, в которой пострадал мужчина. Родственники ростовчанина попросили полицейского, находившегося не при исполнении, отвезти его в больницу. Сотрудник согласился и на автомобиле BMW, владельцем которого является его знакомый, вместе с пострадавшим и его близкими поехал в медучреждение. Всего в машине находились пять человек.
На пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. От удара автомобиль разорвало пополам. В результате полицейский и двое пассажиров погибли на месте. Еще два человека пострадали, их госпитализировали.
