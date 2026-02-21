Появились детали смертельного ДТП в Ростове с разорванной пополам BMW

21 февраля 2026, 14:17

В Ростове полицейский повез раненого в больницу и погиб в ДТП

Фото: Телеграм/gumvdro

В Ростове-на-Дону полицейский отвозил пострадавшего в больницу и попал в смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.