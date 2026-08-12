Россиянин поджег приятеля и молча смотрел, как он горит

12 августа 2026, 15:54

Житель Владимирской области облил знакомого горючим и поджег

Фото: iStock/Sucharas wongpeth

30-летний житель Владимирской области пытался сжечь заживо своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.