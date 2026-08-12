Россиянин поджег приятеля и молча смотрел, как он горит
30-летний житель Владимирской области пытался сжечь заживо своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
Трагедия произошла 7 августа в городе Собинка. В тот день двое мужчин проводили время дома у знакомого. В какой-то момент между хозяином жилища и одним из гостей вспыхнула ссора, но позже они помирились.
Однако фигурант, не участвовавший в конфликте, неожиданно облил горючим приятеля, с которым пришел в гости, и поджег его. После этого он молча наблюдал за происходящим. В это время хозяин дома вбежал в комнату и потушил огонь.
Пострадавшего с ожогами 70% поверхности тела доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «д» части 2 статьи 105 УК: «Покушение на убийство». Поджигатель признал вину, после чего суд заключил его под стражу.
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