Три иностранца прыгнули в реку, пытаясь убежать от росгвардейцев

12 августа 2026, 15:23

Трое грузин попытались уплыть по реке от Росгвардии в Благовещенске

Фото: iStock/Oleg Elagin

Три гражданина Грузии попытались переплыть реку Зею в Благовещенске, пытаясь скрыться от сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.