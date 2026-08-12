Три иностранца прыгнули в реку, пытаясь убежать от росгвардейцев
Три гражданина Грузии попытались переплыть реку Зею в Благовещенске, пытаясь скрыться от сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.
Правоохранители обнаружили нарушителей во время рейда по городским кафе. У мужчин не оказалось документов, подтверждающих законность их пребывания в России. Увидев силовиков, иностранцы спешно покинули место проверки, направились к берегу и вошли в воду, однако далеко уплыть не смогли — вскоре их задержали.
В отношении задержанных составили материалы о нарушении миграционного законодательства. После завершения всех процедур их планируют депортировать из России.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае в двух квартирах фиктивно зарегистрировали более 70 мигрантов.
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