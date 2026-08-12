Российский школьник 12 часов страдал от рвоты и поноса из-за шаурмы
В подмосковном Звенигороде 15-летний мальчик полдня страдал от рвоты и поноса из-за съеденной шаурмы. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Мать подростка рассказала, что купила сыну еду в заведении на Нахабинском шоссе. Однако после ужина у юноши начались симптомы острого отравления. Позже школьник признался, что во время трапезы почувствовал кисловатый привкус.
По данным источника, это не единичный случай — другие посетители заведения также жаловались на боли в животе, плесень на выпечке и просроченные продукты. Одна из покупательниц обнаружила внутри блюда кусок фарфора, похожий на осколок чашки или тарелки.
Ранее сообщалось, что в Якутске несколько взрослых и детей отправились в кафе быстрого питания. Пострадавшие после приема пищи обратились в больницы с признаками кишечной инфекции.
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