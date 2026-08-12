Жительница Колумбии выжила после 36 часов под завалами
Спасатели извлекли из-под завалов женщину после разрушительного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщила пожарная служба Боготы в социальной сети X.
Речь идет о Даниэле Ларгос Санчес, которая провела под обломками 36 часов в городе Перейра. Операцию вели совместно с местными пожарными и спецотрядом национальной полиции страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Землетрясение произошло 10 августа в 07:34 по местному времени (15:34 мск). Вскоре после подземных толчков семь аэропортов временно приостановили работу. По последним данным, число жертв достигло 224 человек.
Ранее сообщалось о 169 погибших, однако поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что в департаменте Валье-дель-Каука по меньшей мере 188 человек числятся пропавшими без вести.
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