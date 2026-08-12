Жительница Колумбии выжила после 36 часов под завалами

12 августа 2026, 15:39

Жительницу Колумбии спасли из-под завалов спустя 36 часов после землетрясения

Фото: iStock/lusia599

Спасатели извлекли из-под завалов женщину после разрушительного землетрясения в Колумбии. Об этом сообщила пожарная служба Боготы в социальной сети X.