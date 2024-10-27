В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

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Двоих из четырёх пропавших в Забайкалье осуждённых задержали в Чите и Амурской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном УФСИН.
В сообщении ведомства говорится, что физическая сила и специальные средства к беглецам не применялись. Согласно информации источника, заключенных доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска.
Напомним, сегодня, 27 октября, в Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Было установлено, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.
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Екатерина Коршунова