Скорая помощь сбила пожилую россиянку на «зебре»
В Северске Томской области автомобиль скорой медицинской помощи сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом информирует областная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, водитель реанимобиля, мужчина 54 лет, двигался с включёнными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. На нерегулируемом переходе он совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода.
Инцидент произошёл на Коммунистическом проспекте. В момент ДТП реанимобиль транспортировал пациента в медицинское учреждение. На место происшествия прибыла другая бригада скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшую пенсионерку. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
