Россиянин пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя
Житель Мариинска Кемеровской области окажется перед судом за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.
В сентябре 2025 года полиция получила информацию о мужчине, который без лицензии продавал спиртосодержащую продукцию. Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого. Он признался в преступлении и указал на место хранения алкоголя — гараж.
В ходе спецоперации стражи порядка изъяли около 11 400 литров контрафактного продукта. Уголовное дело уже возбуждено, а санкции статьи обвинения предусматривают серьезное наказание. Теперь судьба нарушителя решится в суде.
