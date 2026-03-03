Достижения.рф

Россиянин пойдет под суд за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Житель Мариинска Кемеровской области окажется перед судом за незаконный оборот более 11 тонн алкоголя. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.



В сентябре 2025 года полиция получила информацию о мужчине, который без лицензии продавал спиртосодержащую продукцию. Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого. Он признался в преступлении и указал на место хранения алкоголя — гараж.

В ходе спецоперации стражи порядка изъяли около 11 400 литров контрафактного продукта. Уголовное дело уже возбуждено, а санкции статьи обвинения предусматривают серьезное наказание. Теперь судьба нарушителя решится в суде.

Дарья Осипова

