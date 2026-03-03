Застрявшей в Южной Корее из-за инсульта пенсионерке из РФ отказывают в эвакуации
Семья 77-летней россиянки Татьяны Коноваловой, перенесшей инсульт в Южной Корее, не может организовать её медэвакуацию на Родину даже после погашения долга перед больницей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дочь пенсионерки Евгению Коновалову.
В конце января Татьяна перенесла инсульт во время турпоездки по Южной Корее, после она находилась в искусственной коме. Долг за лечение достиг 90 миллионов вон (около 62 тысяч долларов), и семья не могла организовать эвакуацию пожилой женщины в РФ до его выплаты. Евгения устроила сбор средств, который помог полностью расплатиться к 13 февраля.
Медицинские документы передали в Минздрав РФ, однако до сих пор нет информации о сроках транспортировки. По словам Евгении, паромные компании и несколько авиаперевозчиков отказались везти пациентку. Сейчас ведомство прорабатывают альтернативные маршруты.
Прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей нет. Чтобы доставить Татьяну в РФ, требуется согласование с иностранной авиакомпанией, пересадка на российский борт в третьей стране и стыковка рейсов по времени. При этом самолёт должен вмещать медмодуль и позволять перевозку лежачей пациентки, за которой будут следить профессионалы.
Состояние Татьяны сейчас стабильное, она дышит с кислородной поддержкой. Врачи говорят, что риски повторных кровоизлияний низкие. Однако семья несёт ежедневные расходы, включая оплату круглосуточной сиделки (около 10 тысяч рублей в сутки). Пребывание Татьяны в общей палате местной больницы пока бесплатное, но это может скоро измениться.