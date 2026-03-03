Застрявшей в Южной Корее из-за инсульта пенсионерке из РФ отказывают в эвакуации

03 марта 2026, 02:55

Семья 77-летней россиянки Татьяны Коноваловой, перенесшей инсульт в Южной Корее, не может организовать её медэвакуацию на Родину даже после погашения долга перед больницей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дочь пенсионерки Евгению Коновалову.





В конце января Татьяна перенесла инсульт во время турпоездки по Южной Корее, после она находилась в искусственной коме. Долг за лечение достиг 90 миллионов вон (около 62 тысяч долларов), и семья не могла организовать эвакуацию пожилой женщины в РФ до его выплаты. Евгения устроила сбор средств, который помог полностью расплатиться к 13 февраля.



