Россиянин покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд

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Мужчина покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд после выпитой бутылки виски, его задержали по возвращении из отпуска. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 47-летний Ильгизар начал употреблять спиртные напитки в терминале аэропорта Казани. В дьюти-фри мужчина купил еще бутылку виски, которую выпил на борту Boeing 777 компании Red Wings. После этого он заказал добавку у бортпроводников. Однако ему вежливо отказали, так как пассажир был уже изрядно пьян. Разозлившийся Ильгизар набросился на одного бортпроводника, начал кусать его и плеваться.
Следующие 10 дней дебошир наслаждался отдыхом в Таиланде, а когда полетел обратно, сотрудники авиакомпании узнали его и сообщили на землю. Когда самолет приземлился в Казани, мужчину задержали.
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Следующие 10 дней дебошир наслаждался отдыхом в Таиланде, а когда полетел обратно, сотрудники авиакомпании узнали его и сообщили на землю. Когда самолет приземлился в Казани, мужчину задержали.
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Элина Позднякова