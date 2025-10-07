Россиянин получил 10 лет колонии за сотрудничество с СБУ

07 октября 2025, 12:43

Мужчина из Владимирской области получил 10 лет колонии за попытку госизмены

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Суд во Владимирской области приговорил местного жителя к десяти годам колонии строгого режима за подготовку к государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.