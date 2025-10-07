Россиянин получил 10 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Суд во Владимирской области приговорил местного жителя к десяти годам колонии строгого режима за подготовку к государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
По данным ведомства, с 25 октября 2023 года по 11 июня 2024 года осуждённый поддерживал контакты с вербовщиками СБУ и намеревался вступить в проукраинскую организацию.
Он заполнил анкету кандидата, разработал маршрут поездки на Украину, приобрёл боевое снаряжение и согласовывал свои действия с куратором.
11 июня 2024 года мужчину задержали при попытке выехать из России. Кроме тюремного срока, ему назначили штраф в 200 тысяч рублей.
