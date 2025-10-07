ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к терроризму — видео
Правоохранительные органы задержали жителя Подольска в Московской области по обвинению в призывах к терроризму — в частности, к бомбардировкам Москвы. Об этом сообщили 7 октября в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, мужчина в Telegram призывал наносить удары по столице и уничтожать предприятия оборонно‑промышленного комплекса с целью устрашения населения и влияния на ход спецоперации.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Сейчас подозреваемый содержится под стражей, свою вину он признал, отмечают в ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Красноярском и Ставропольском крае предотвратили теракты, направленные против еврейских культовых объектов. Мотивами преступников называли разжигание межнациональной розни и провокацию массовых беспорядков, схожих с антисемитскими акциями в Дагестане в октябре 2023 года.
Читайте также: