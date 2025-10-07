ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к терроризму — видео

07 октября 2025, 11:29

ФСБ: жителя Подольска в Подмосковье задержали за призывы к ударам по Москве

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Правоохранительные органы задержали жителя Подольска в Московской области по обвинению в призывах к терроризму — в частности, к бомбардировкам Москвы. Об этом сообщили 7 октября в Центре общественных связей ФСБ.