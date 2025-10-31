В Екатеринбурге задержали 20-летнего парня, обезглавившего мать

31 октября 2025, 10:30

Фото: iStock/Diy13

В Екатеринбурге полицейские задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве своей матери. По данным Telegram-канала Baza он совершил преступление в ночь на 20 октября в одном из лесопарков города.