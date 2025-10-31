В Екатеринбурге задержали 20-летнего парня, обезглавившего мать
В Екатеринбурге полицейские задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве своей матери. По данным Telegram-канала Baza он совершил преступление в ночь на 20 октября в одном из лесопарков города.
Следствие установило, что причиной трагедии стали регулярные конфликты между сыном и матерью. В день убийства молодой человек пригласил женщину пройтись с ним под предлогом того, что хочет проводить её до новой съёмной квартиры. В лесопарковой зоне он напал на мать и обезглавил её.
После задержания подозреваемый указал следователям место, где оставил личные вещи погибшей, а также рассказал, где спрятал отрубленную голову. Её обнаружили в пакете, лежавшем примерно в двухстах метрах от места преступления.
Известно, что после содеянного парень рассказал о случившемся двум родственникам, однако они не решились сообщить об этом в полицию.
По одной из версий, молодой человек объяснил свой поступок тем, что ранее занимался забоем домашнего скота и «привык к этому процессу». Сейчас он находится под стражей и полностью признал вину.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, расследование продолжается.
