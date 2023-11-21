Россиянин получил 18 лет колонии за сожжение жены

Фото: iStock/VeroRo39
Суд приговорил к 18 годам колонии 44-летнего жителя Тамбовской области, который заживо сжёг свою 40-летнюю супругу после ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Читайте также:
В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом
СК: Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за опрятного внешнего вида
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
Анастасия Чинкова