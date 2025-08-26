Жена пропавшего на Босфоре российского пловца обращается за помощью к туристам

26 августа 2025, 10:00

Жена 29-летнего Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва «Босфор-2025», обратилась к российским туристам с просьбой о помощи в поисках мужа. На данный момент ни у турецкой полиции, ни у флота нет никаких зацепок по делу. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».