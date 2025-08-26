Жена пропавшего на Босфоре российского пловца обращается за помощью к туристам
Жена 29-летнего Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва «Босфор-2025», обратилась к российским туристам с просьбой о помощи в поисках мужа. На данный момент ни у турецкой полиции, ни у флота нет никаких зацепок по делу. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Супруга Николая рассказала, что всю ночь обходила набережную в надежде найти хоть какую-то информацию о его местонахождении. У пары недавно родился сын, которому всего 8 месяцев. В российском консульстве в Стамбуле уверяют, что делают всё возможное, но конкретной информации о ходе поисков не предоставляют. В связи с отсутствием официальной помощи, родственники и друзья Свечникова организуют сбор волонтёров для поиска спортсмена в районе Босфорского пролива.
Николай прилетел в Стамбул в прошлую пятницу для участия в заплыве. По предварительной версии, ему стало плохо во время соревнования, и он утонул. Один из участников заплыва отметил, что заметил, как Николай плыл медленно, делая перерывы и останавливаясь. Позже сигнал с его трекера пропал, и он не финишировал. Все личные вещи спортсмена остались на берегу, а из отеля он не выселился.
