В Мюнхене мигрант-нелегал изувечил ножом парня, защитившего девушек
В немецком городе Мюнхен произошёл инцидент с нападением на туриста. Американский гражданин Джон Рудат получил ножевое ранение, вмешавшись в конфликт в трамвае. Об этом сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ!».
По имеющейся информации, 21-летний Рудат вступился за двух девушек, которых, по его словам, агрессивно домогались двое молодых людей. В ходе последовавшей конфронтации один из нападавших нанёс американцу удар кулаком, а второй — удар ножом в область лица.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого, которым оказался 21-летний гражданин Сирии. Однако впоследствии его отпустили. Как сообщила полиция, отпуск задержанного связан с отсутствием достаточных доказательств его причастности к нанесению ножевого ранения на текущий момент. Расследование инцидента продолжается. Отмечается, что семья пострадавшего раскритиковала политику Германии.
