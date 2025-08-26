В Мюнхене мигрант-нелегал изувечил ножом парня, защитившего девушек

26 августа 2025, 10:34

Американец пострадал в Мюнхене, вступившись за пассажирок трамвая

Фото: Istock/Liountmila Korelidou

В немецком городе Мюнхен произошёл инцидент с нападением на туриста. Американский гражданин Джон Рудат получил ножевое ранение, вмешавшись в конфликт в трамвае. Об этом сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ!».