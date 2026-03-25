Lada влетела в опору моста в Татарстане и разбилась «в хлам» — фото
В Елабужском районе Татарстана легковой автомобиль Lada врезался в опору железнодорожного моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».
По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и столкнулся с опорой моста. От удара машина получила критические повреждения.
Судя по опубликованным кадрам, автомобиль оказался практически полностью разрушенным. По данным источника, водитель скончался.
Ранее в Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием бензовоза. На кадрах с места аварии видно, что один из легковых автомобилей получил серьёзный урон — кузов смяло, капот и бампер полностью разрушило, стёкла и колёса отсутствуют, а обломки разбросало по проезжей части. Также на фотографиях запечатлели грузовик, который после столкновения оказался на боку.
