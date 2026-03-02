В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора о разделе имущества при разводе

02 марта 2026, 14:56

СК: Красноярец убил жену из-за спора о разделе имущества при разводе

Фото: iStock/zoka74

Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета (СК) России.