В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора о разделе имущества при разводе

Фото: iStock/zoka74

Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета (СК) России.



По данным следствия, трагедия произошла 27 февраля. Россиянка отправилась к мужу, с которым находилась в процессе развода. Они обсуждали раздел имущества, когда между ними вспыхнул конфликт.

В ходе ссоры супруги схватились за ножи и нанесли друг другу удары. Мужчине удалось выжить — его госпитализировали. Женщина скончалась от полученных ранений.

В отношении 40-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, целью которого является выяснение всех деталей произошедшего преступления. Также назначена серия судебных экспертиз.

Екатерина Коршунова

