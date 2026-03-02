В Красноярске муж и жена устроили поножовщину из-за спора о разделе имущества при разводе
Муж и жена из Красноярска, находящиеся в бракоразводном процессе, напали друг на друга с ножами из-за споров о разделе имущества. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, трагедия произошла 27 февраля. Россиянка отправилась к мужу, с которым находилась в процессе развода. Они обсуждали раздел имущества, когда между ними вспыхнул конфликт.
В ходе ссоры супруги схватились за ножи и нанесли друг другу удары. Мужчине удалось выжить — его госпитализировали. Женщина скончалась от полученных ранений.
В отношении 40-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, целью которого является выяснение всех деталей произошедшего преступления. Также назначена серия судебных экспертиз.
Читайте также: