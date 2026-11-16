Россиянин получил срок за драку 22-летней давности
Жителя Красноярского края за гибель знакомого 22 года назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.
Мужчину признали виновным по статье 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, 4 марта 2004 года в милицию поступило сообщение об обнаружении тела 45-летнего мужчины в помещении мастерской на улице 40 лет Октября в Лесосибирске.
По этому факту возбудили уголовное дело, и уже тогда удалось установить причастность местного жителя. Однако он успел покинуть страну, из-за чего следствие приостановили, а фигуранта объявили в международный розыск. Позже правоохранителям поступила оперативная информация о том, что мужчина пересек границу России. В результате совместной работы следователей и полиции его задержали и этапировали в Лесосибирск.
Под тяжестью доказательств задержанный дал признательные показания. Красноярец рассказал, что в тот день распивал алкоголь со знакомым, и между ними вспыхнул конфликт на почве взаимных оскорблений. Тогда фигурант нанес потерпевшему множество ударов по голове и телу, а также ударил ножом в шею — травмы оказались несовместимы с жизнью.
Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы и взыскал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны.
Читайте также: