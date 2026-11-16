Россиянин получил срок за драку 22-летней давности

16 ноября 2026, 10:28

Красноярец получил 7,5 лет за смертельный удар ножом в шею знакомому в 2004 году

Фото: iStock/simpson33

Жителя Красноярского края за гибель знакомого 22 года назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.