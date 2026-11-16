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Пожар на северо-западе Москвы: один человек погиб, трое спасены

Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы
Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Пожилая женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы, еще трех человек спасли. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.



Возгорание началось в многоквартирном доме на улице Габричевского — огонь охватил мебель и личные вещи в одной из квартир. Прибывшие на место спасатели эвакуировали трех жильцов с вышележащих этажей и потушили пожар.

По данным городской прокуратуры, жертвой оказалась 63-летняя пенсионерка. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что тушение двухэтажного склада на улице Ткацкой в Барнауле осложняется горючими материалами внутри здания.

Лидия Пономарева

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