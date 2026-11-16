Пожар на северо-западе Москвы: один человек погиб, трое спасены

16 ноября 2026, 09:58

Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Пожилая женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы, еще трех человек спасли. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.