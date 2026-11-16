Пожар на северо-западе Москвы: один человек погиб, трое спасены
Пожилая женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы, еще трех человек спасли. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
Возгорание началось в многоквартирном доме на улице Габричевского — огонь охватил мебель и личные вещи в одной из квартир. Прибывшие на место спасатели эвакуировали трех жильцов с вышележащих этажей и потушили пожар.
По данным городской прокуратуры, жертвой оказалась 63-летняя пенсионерка. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что тушение двухэтажного склада на улице Ткацкой в Барнауле осложняется горючими материалами внутри здания.
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