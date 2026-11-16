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В Барнауле загорелся двухэтажный склад

МЧС: тушение двухэтажного склада в Барнауле осложняют горючие материалы
Фото: iStock/DmyTo

В Барнауле пожарные тушат двухэтажный склад на улице Ткацкой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.



По предварительным данным, внутри хранились хозяйственные товары, и справиться с пламенем мешают большие запасы горючих материалов. Огонь распространился на площади около одной тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет — люди успели покинуть здание. На месте развернута масштабная операция: к ней привлекли 77 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Возгорание началось в частном доме в городе Сланцы. Во время тушения спасатели обнаружили внутри здания тело мужчины. По заключению медиков, причиной смерти стало отравление угарным газом.

До этого один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы.

Лидия Пономарева

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