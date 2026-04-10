Россиянин организовал сетевой бизнес и уехал в колонию

10 апреля 2026, 14:19

Организатор притонов в Оренбургской области получил четыре года колонии

В Оренбургской области вынесли приговор организатору сети притонов. Как сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, фигурантов дела признали виновными по статьям, предусматривающим ответственность за вовлечение в занятие проституцией с применением насилия и организацию таких точек.





Следствие установило, что в августе 2017 года один из осужденных создал в Орске преступную группу, в которую вошли оператор, водитель и специалист по подбору персонала. Для деятельности злоумышленники арендовали частный дом, сауну и номера в гостиницах. Лидер группировки контролировал порядок, оплачивал аренду и содержание помещений.



В сферу его влияния попали четыре девушки. Двух из них втянули в оказание интимных услуг, еще двух заставляли заниматься проституцией, угрожая насилием. Суд назначил главарю наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Остальные участники ОПГ отделались штрафами от 300 до 400 тысяч рублей.



Кроме того, в доход государства конфисковали дом с земельным участком, жилое помещение, два автомобиля, семь мобильных телефонов и 1,9 миллиона рублей — сумму, эквивалентную стоимости проданных машин.



