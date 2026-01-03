Достижения.рф

Россиянин попал в смертельное ДТП на снегоходе

Свердловчанин на снегоходе погиб на реке Исеть, врезавшись в подвесной мост
Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Житель Каменска-Уральского погиб на реке Исеть, врезавшись на снегоходе в деревянный подвесной мост. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.



По данным ведомства, трагедия произошла вечером 1 января, когда 52-летний мужчина направлялся в сторону села Рыбниковское. В результате столкновения свердловчанин скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, а его транспорт получил серьезные повреждения. В момент аварии он был без шлема.

Также выяснилось, что погибший 104 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все обстоятельства происшествия, включая состояние водителя в момент ЧП, выясняют правоохранители.

Лидия Пономарева

