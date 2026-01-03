Россиянин попал в смертельное ДТП на снегоходе

03 января 2026, 09:47

Свердловчанин на снегоходе погиб на реке Исеть, врезавшись в подвесной мост

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Житель Каменска-Уральского погиб на реке Исеть, врезавшись на снегоходе в деревянный подвесной мост. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.